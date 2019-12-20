Стрелял плохо: Знакомый устроившего стрельбу в Москве о его результате в соревнованиях

Знакомый Евгения Манюрова, устроившего стрельбу на Большой Лубянке в Москве, рассказал о навыках владения мужчины оружием. По словам собеседника 5-tv.ru, преступник участвовал в соревнованиях по практической стрельбе из самозарядного карабина под пистолетный патрон (РСС) и показал там самый плохой результат. Однако поскольку в состязаниях участвовало всего три человека, ниже третьего места стрелок опуститься не мог.

О том, что Манюров плохо стрелял, говорит и тот факт, в таблице с общими результатами по стрелковым дисциплинам мужчина занял последнее, 24-е место, отметил знакомый злоумышленника.

«Я начал вспоминать, что в первом скводе, в котором я состоял, был один стрелок с карабином, который стрелял довольно плохо. Возможно, впервые участвовал в подобных соревнованиях. Судя по тому, что этот Манюров, согласно общему зачету по результатам соревнований, занял последнее место, даже уступил всем стрелкам с пистолетами, тем стрелком был именно он», — рассказал мужчина.

Собеседник 5-tv.ru убежден, что мужчину, устроившего стрельбу в центре Москвы нельзя назвать не только стрелком-профессионалом, но даже стрелком-любителем.

5-tv.ru

Евгений Манюров открыл огонь в районе шести часов вечера на улице Большая Лубянка у жилого дома по соседству со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности в Москве. В результате погиб один сотрудник ФСБ, еще четыре представителя спецслужб были ранены. Также пострадал один гражданский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как о Манюрове отзывается преподавательница НИУ ВШЭ, которая вела у него факультативные занятия. Соседка также поделилась подробностями личной жизни мужчины, который устроил стрельбу на Лубянке у здания ФСБ. Также отец стрелка заявил, что осуждает поступок сына.