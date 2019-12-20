«Крыша поехала»: Охранник стрелкового клуба о Евгении Манюрове

Охранник стрелкового клуба ДОСААФ в Москве рассказал о Евгении Манюрове, устроившем стрельбу на Большой Лубянке в Москве у здания ФСБ. По словам собеседника 5-tv.ru, мужчина регулярно занимался в спортивном центре и последний раз посетил тир 17 декабря — чудовищный инцидент в центре столицы произошел 19-го.

По словам сотрудника охраны организации, стрелок казался ему абсолютно адекватным человеком, почти не отличался от остальных.

«Адекватный, нормальный мужик был, 39 лет», — вспомнил мужчина.

По его словам, накануне страшного происшествия Манюров приходил на тренировки в клуб и вел себя абсолютно естественно: пил кофе, разговаривал со знакомыми. Как уточнил сотрудник стрелкового клуба ДОСААФ, виновник преступления в последние дни выглядел неопрятно: у него порвалось черное пальто.

«У черного пальто подкладка порвалась. Я говорю: „Ты хоть зашей, а то третий день ходишь“ А пальто красивое так-то. Постоянно кофе брал, разговаривал с ребятами. Накануне его видел», — рассказал собеседник 5-tv.ru о событиях последнего дня, когда видел стрелка.

Охранник честно признался, что с трудом поверил в случившееся.

«Крыша поехала, он вообще какой-то непонятный», — отметил мужчина.

Евгений Манюров открыл огонь в районе шести часов вечера на улице Большая Лубянка у жилого дома по соседству со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности в Москве. В результате погиб один сотрудник ФСБ, еще четыре представителя спецслужб были ранены. Также пострадал один гражданский. По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в клубе ДОСААФ проходят следственные действия.