В стрелковом клубе ДОСААФ проводят следственные действия после стрельбы в Москве

В стрелковом клубе ДОСААФ в Москве проводятся следственные действия в связи со стрельбой, произошедшей в столице на Большой Лубянке. Как уточнил ТАСС начальник управления информации и коммуникаций ДОСААФ Игорь Филимонов, речь идет не об обысках.

«Следственные действия идут. У нас никаких обысков не проводится», — заявил он.

Причиной проведения следственных действий в спортивном центре стала информация о том, что Евгений Манюров, нейтрализованный после ЧП в Москве, занимался в нем стрельбой.

Евгений Манюров открыл огонь в районе шести часов вечера на улице Большая Лубянка у жилого дома по соседству со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности в Москве. В результате погиб один сотрудник ФСБ, еще четыре представителя спецслужб были ранены. Также пострадал один гражданский. По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам знакомого Манюрова, который вместе с ним участвовал в соревнованиях, мужчина очень плохо стрелял.