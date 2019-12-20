Очевидцы пытались спасти сотрудника ФСБ, погибшего в результате стрельбы в Москве

Стали известны подробности гибели сотрудника Федеральной службы безопасности в результате стрельбы на Большой Лубянке в Москве. По информации 5-tv.ru, после того, как мужчину ранил Евгений Манюров, пострадавшему пытались помочь очевидцы происшествия.

Неравнодушные прохожие нашли поблизости машину такси, чтобы отвезти сотрудника спецслужб в больницу. В этот момент на место ЧП прибыли медики. Однако спасти мужчину не удалось. Раненый скончался в карете скорой помощи, так и не добравшись до клиники.

Евгений Манюров открыл огонь в районе шести часов вечера на улице Большая Лубянка у жилого дома по соседству со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности в Москве. В результате один силовик погиб, еще четыре представителя спецслужб были ранены. Также пострадал один гражданский. По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что одного человека, находившегося в машине во время стрельбы, ранили в ногу. Его товарищ, находившийся за рулем, попытался развернуть автомобиль, но сделать это не удалось. Тогда мужчины вышли из машины и спасались уже пешком. Пострадавшего госпитализировали.