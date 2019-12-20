Мужчину, раненого на Лубянке у здания ФСБ, пытался спасти коллега

В распоряжении 5-tv.ru оказались фотографии автомобиля Peugeot, который был обстрелян накануне вечером в Москве на Большой Лубянке. Внутри машины находилось два человека. За рулем был Сергей Л., а на пассажирском сидении — инженер Павел П. В результате происшествия последний получил ранение в ногу.

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По информации 5-tv.ru, в момент инцидента мужчины ехали в штаб-квартиру ФСБ для обслуживания систем бесперебойного энергоснабжения.

Евгений Манюров открыл огонь в районе шести часов вечера на улице Большая Лубянка у жилого дома по соседству со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности в Москве. Несколько пуль попали в автомобиль. Павел А. получил ранение ноги. Его товарищ, находившийся за рулем, попытался развернуть машину. Но сделать это не удалось. Тогда сотрудники энергослужбы покинули авто и спасались уже пешком. Пострадавшего госпитализировали.

Тем временем, в результате нападения погиб один сотрудник спецслужб. Еще четверо силовиков получили ранения.

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Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что соседка поделилась подробностями личной жизни мужчины, который устроил стрельбу на Лубянке у здания ФСБ. Также отец стрелка заявил, что осуждает поступок сына.