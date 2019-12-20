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Мужчину, раненого на Лубянке у здания ФСБ, пытался спасти коллега

, 12:16 | Карина Бернтгольц Фото 103

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные фото обстрелянного автомобиля, в котором находились Сергей Л. и Павел П. Последнего ранили в ногу.

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Фото, видео: ТАСС / Максим Григорьев, 5-tv.ru

Тема:
Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 34

В распоряжении 5-tv.ru оказались фотографии автомобиля Peugeot, который был обстрелян накануне вечером в Москве на Большой Лубянке. Внутри машины находилось два человека. За рулем был Сергей Л., а на пассажирском сидении — инженер Павел П. В результате происшествия последний получил ранение в ногу.

5-tv.ru

По информации 5-tv.ru, в момент инцидента мужчины ехали в штаб-квартиру ФСБ для обслуживания систем бесперебойного энергоснабжения.

Евгений Манюров открыл огонь в районе шести часов вечера на улице Большая Лубянка у жилого дома по соседству со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности в Москве. Несколько пуль попали в автомобиль. Павел А. получил ранение ноги. Его товарищ, находившийся за рулем, попытался развернуть машину. Но сделать это не удалось. Тогда сотрудники энергослужбы покинули авто и спасались уже пешком. Пострадавшего госпитализировали.

Тем временем, в результате нападения погиб один сотрудник спецслужб. Еще четверо силовиков получили ранения.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что соседка поделилась подробностями личной жизни мужчины, который устроил стрельбу на Лубянке у здания ФСБ. Также отец стрелка заявил, что осуждает поступок сына.

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