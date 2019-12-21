Видео: Юные хоккеисты устроили побоище во время матча на Украине

Массовая драка произошла 15 декабря во время детского хоккейного матча Украинской Молодежной Хоккейной Лиги в Одессе. Юные игроки команд «Морские волки» и «Кривбасс» устроили настоящее побоище у ворот в результате спорного момента по ходу встречи.

На кадрах видеозаписи, снятых очевидцами, видно, как ребята толкаются и дерутся между собой. К ним тут же направляются арбитры, обслуживающие встречу, которые пытаются прекратить конфликт.

В определенный момент на лед выбегает тренер команды «Кривбасс» и начинает сам принимать активное участие в потасовке, буквально швыряя налево и направо игроков-соперников.

Стоит отметить, что побоище прекратилось только после того, как по громкой связи женский голос на русском языке призвал конфликтующие стороны прекратить драку.

«Успокойтесь, пожалуйста! У нас детский хоккей», — объявила сотрудница ледовой площадки.

Свидетели инцидента сообщают в социальных сетях, что в результате происшествия и, в частности, от рукоприкладства тренера «Кривбасса» несколько мальчишек получили травмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что капитан ХК «Амур» Кондратьев оказался в больнице после драки в Хабаровске.