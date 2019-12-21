СК получил доказательства изменения Родченковым базы данных спортсменов

Следственный комитет РФ получил доказательства изменения базы данных допинг-проб российских спортсменов бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, функционер передал Всемирному антидопинговому агентству (WADA) вариант некого электронного архива, в который были внесены изменения путем удаленного доступа.

«Подтверждены факты удаленного посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015–2016 годах электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб», — заявила Светлана Петренко.

По ее словам, входы в базу осуществлялись с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США, а также ФРГ. Светлана Петренко отметила, что протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в LIMS вручен представителям WADA в январе 2019 года.

Представитель СК подчеркнула, что ведомство выражает готовность совместно с правоохранительными органами и иностранными спортивными организациями продолжать взаимодействие при изучении базы московской антидопинговой лаборатории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РУСАДА направит в WADA несогласие с решением исполкома в течение 10-15 дней.