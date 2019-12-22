Санкции США не помешают достроить «Северный поток — 2». Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на заявление, сделанное дипломатом на одном из федеральных каналов.

Сергей Лавров назвал решение США о введении ограничительных мер в отношении проекта «трудно понимаемой ситуацией». Министр признался: он не думал, что можно дойти до подобных решений, которые, на его взгляд, «не делают чести серьезным политическим деятелям».

Глава МИД РФ также отметил, что Москва обязательно отреагирует на санкции против «Северного потока — 2». Однако ответные шаги будут приняты таким образом, чтобы «не навредить самим себе».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова отреагировала на заявления МИД Польши о Второй мировой войне.