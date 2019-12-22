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Сергей Лавров: Санкции США не скажутся на строительстве «Северного потока — 2»

, 17:34 | Анастасия Игонина Видео 121

Глава МИД РФ прокомментировал ограничения американской стороны против проекта газопровода.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © MFA Russia

Тема:
Северный поток — 2 186

Санкции США не помешают достроить «Северный поток — 2». Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на заявление, сделанное дипломатом на одном из федеральных каналов.

Сергей Лавров назвал решение США о введении ограничительных мер в отношении проекта «трудно понимаемой ситуацией». Министр признался: он не думал, что можно дойти до подобных решений, которые, на его взгляд, «не делают чести серьезным политическим деятелям».

Глава МИД РФ также отметил, что Москва обязательно отреагирует на санкции против «Северного потока — 2». Однако ответные шаги будут приняты таким образом, чтобы «не навредить самим себе».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова отреагировала на заявления МИД Польши о Второй мировой войне.

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