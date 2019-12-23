Столицу Сирии атаковали. Как сообщает Sana, ПВО в Дамаске отражает ракетную атаку. По предварительной информации, нападение совершено с оккупированных территорий. О пострадавших в результате взрывов, не сообщается.
ПВО Сирии отражает ракетную атаку на Дамаск
Сегодня, 0:31 | Марина Неруцких Мировые новости Срочная новость 114
По информации национальных СМИ, нападение совершено с оккупированных территорий.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ammar Safarjalani; Twitter @kassem_hourani
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