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ПВО Сирии отражает ракетную атаку на Дамаск

, 0:31 | Марина Неруцких Срочная новость 114

По информации национальных СМИ, нападение совершено с оккупированных территорий.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ammar Safarjalani; Twitter @kassem_hourani

Тема:
Война в Сирии 4493

Столицу Сирии атаковали. Как сообщает Sana, ПВО в Дамаске отражает ракетную атаку. По предварительной информации, нападение совершено с оккупированных территорий. О пострадавших в результате взрывов, не сообщается.

Тема:
Война в Сирии 4493
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