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  4. «Где мои трусы?»: Бузова удивила Манукяна женской «суперспособностью»

«Где мои трусы?»: Бузова удивила Манукяна женской «суперспособностью»

, 15:40 | Игорь Рязов Видео 6 471

Певица и блогер сняли жизненное видео о трудностях поиска пропавших вещей.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 717

Певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сняли жизненное видео о совместной жизни. Ролик Бузова опубликовала на своей странице в Instagram.

«Оль, где мои трусы?» — спрашивает Манукян в начале видео после небольшого копошения в комоде.

«Я все погладила, положила на верхнюю полку», — отвечает ему Бузова из другой комнаты.

За этим следует небольшой, но бурный спор: Давид утверждает, что искомого нижнего белья нет на верхней полке, а Ольга пытается его переубедить. В конце концов, она подходит к Манукяну и без труда находит нижнее белье, которое он не замечал.

«Как вы это делаете?» — поразился Давид в конце видео.

Некоторые юзеры отметили, что это все связано с женской «суперспособностью», а другие посетовали на невнимательность мужчин.

«Все женщины так умеют. Это их суперспособность»;

«Только с утра такая ситуация была с мужем. До слез»;

«Это точная пародия на мужиков. Мой так же говорит! Просто один в один»;

«А еще еда в холодильнике должна бегать по полке и размахивать флажком, только тогда, возможно, мужчина увидит», — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Бузова и Манукян опубликовали видео стыдливого поцелуя.

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