Весенняя пора предваряется Масленицей — одним из древнейших славянских торжеств. Масленичная неделя имеет глубокую историю, строгие традиции и приметы. Как правильно встречать Масленицу — 2022, зачем нужно есть блины и как привлечь удачу с любовью, читайте в материале 5-tv.ru.

Какого числа наступает Масленица в 2022 году

Масленица не имеет определенной даты и каждую весну приходится на разные числа. Связано такое «перемещение» масленичной недели с тем, что по традиции на Руси веселились и поедали блины перед началом долгого и строгого Великого поста, который, как известно, тоже ежегодно «меняет» даты.

В 2022-м Масленица наступит 28 февраля и продлится до 6 марта.

Можно самостоятельно определить точные числа начала празднования Масленицы, если знать дату Пасхи в этом году. Для этого нужно переместиться по календарю ровно на 56 дней или 8 недель назад — вычитаются 48 дней самого поста и еще неделя Масленицы.

Масленичная неделя — 2022 по дням

Каждый день масленичной недели имеет название и предназначение. То, что дозволено делать в понедельник, не принято предпринимать в пятницу. Строгое следование масленичным традициям, как считали наши предки, оберегало человека весь оставшийся год. В этот период и стар и млад пек блины, поминал усопших, собирался семьями, прощал недругов и дарил друг другу подарки.

Масленичную неделю принято делить на две части — узкая Масленица и широкая. В первую еще допускалось заниматься хозяйством, а вот во вторую нужно было полностью предаваться веселью и отложить все заботы и дела на потом.

Каждый из дней Масленицы имеет особое значение. Конечно, в современном обществе уже не придерживаются всех традиций, но ознакомиться с ними стоит:

Понедельник — Встреча Масленицы

В первый день масленичной недели мастерили из соломы и старых вещей чучело, сооружали горки и снежные крепости, вешали качели.

Хозяюшки принимались печь блины. Первым блином обязательно угощали нищих или малоимущих. Некоторые оставляли его рядом с домом — на помин усопших родственников. Остальными испеченными блинчиками следовало угостить пришедших в гости родственников, а за едой обсудить готовящееся празднование Масленицы и предстоящее сватовство.

Вторник — Заигрыш

Второй день масленичной недели всецело отводился сватовству и смотринам невест. Отсюда и пошло название — девушки заигрывали с парнями. Молодые люди на Руси ходили по домам и выбирали невест. Девушки же проводили ритуалы на привлечение суженого. Если все складывалось удачно, свадьбу назначали на Красную горку, сразу после Пасхи.

Среда — Лакомка или Тещины блины

Третий день масленичной недели — самый разгар праздника. Хозяйки пекут блины. По традиции в среду зятья навещали тещ. Те встречали молодых стопкой свежевыпеченных блинчиков, щедро политых сливочным маслом. По количеству угощения на столе можно было судить о том, какое отношение к себе снискал зять за прошедший год.

Четверг — Разгуляй

Начало Широкой Масленицы. Блины текли рекой. Отовсюду слышались музыка и смех: народ выходил участвовать в потехах и гуляньях. В центре устанавливали на шесте чучело Масленицы.

Девушки водили хороводы и качались на качелях, а юноши состязались в силе и ловкости — перетягивании каната, кулачных боях, залезании на ледяной столб и, конечно, же захват и оборона снежной крепости. На улицах пели скоморохи, гуляли ряженые.

Празднование продолжалось до вечера и завершалось прыжками через костер.

Пятница — Тещины вечерки

В отличие от среды, когда тещи ждали на блины зятьев, в этот день с ответным визитом к молодым приходили родители. Блины на угощение пекла дочь, а ее супруг всячески выказывал гостям свое уважение.

Суббота — Золовкины посиделки

Молодые замужние женщины приглашали в гости сестер мужа и незамужних подруг. Хозяйка дарила девушкам подарки и угощала блинами. Собравшиеся устраивали гадания на будущее.

Воскресенье — Прощеное воскресенье

Последний день масленичной недели и завершение развлечений. В этот день на самом высоком холме сжигают чучело Масленицы и ходят на кладбище, чтобы помянуть умерших родственников.

Воскресенье отведено всепрощению. Люди просят друг у друга прощения и сами забывают обиды прошлого. По традиции, встретившись, люди говорили друг другу: «Прости меня», а в ответ слышали: «Бог тебя простит». Делается это, чтобы начать Великий пост без отягчающих душу мыслей.

История и традиции Масленицы

История Масленицы уходит в глубину веков. Яркая, шумная, веселая и сытная Масленица объединяет в себе народные традиции русской культуры и глубокий смысл христианской веры.

Появился праздник еще на языческой Руси. Изначально это были проводы зимы и приветствие скорого прихода весны. Жизнь и достаток человека в то время зависели от сезона и погоды за окном. После тяжелой, холодной и нередко голодной зимы люди искреннее радовались потеплению и ждали, когда скотина сможет наесться зеленой травы, а на столе снова в достатке появится еда.

Фото: РИА Новости

Изначально на Масленицу пекли не блины, а пряники. Кроме них на стол ставили кисель. Культурологи предполагают, что самый первый масленичный блин получился именно из киселя, случилось это в IX веке. Так блинчики обосновались в домашней кухне русичей. Однако до звездного часа блинам было еще далеко.

Дело в том, что главным масленичным кушаньем долгое время считалось печенье «сладкий хворост». Блины перешли в разряд главного символа Масленицы лишь спустя семь веков. По распространенному мнению, народ подметил сходство блина с солнцем и сделал его главным блюдом масленичного стола.

В те далекие времена Масленица называлась Комоедицей от слова, которым тогда называли медведя (Кома. — Прим. ред.). Животное считалось одной из ипостасей языческого бога Велеса. Присказка «Первый блин комом» относится к тем же медведям. По тогдашней традиции часть первых блинов отдавали медведям. Люди верили, что так можно задобрить Велеса и ускорить приход весны.

Кроме Велеса, наши предки почитали Ярило — славянского бога весеннего Солнца. В его честь пекли похожие на солнечный диск лепешки и поджигали чучело — Мару. Она символизировала смерть и рождение природы. Последний приготовленный на масленичной неделе блин выбрасывался в огонь, дабы задобрить богов. Один из них обязательно клали около дома. По одним источникам, делалось это для спасения душ усопших, по другим — для нищих и бродяг.

Традиция есть молочную пищу в период Масленицы связана с тем, что в конце марта (а именно тогда раньше праздновали Масленицу), в деревнях телились коровы, на столах появлялось молоко, а вместе с ним сметана и творог.

Резать скот в этот период было крайне неразумно, а осенние запасы мяса уже были давно съедены, так что молочная пища и мучные изделия были основными блюдами на столе у крестьян.

Дошедшая до наших дней и известная нам Масленица со всеми ее атрибутами была адаптирована Русской православной церковью во второй половине XVIII века и стала своеобразным компромиссом между язычниками и церковниками.

Фото: РИА Новости

Праздник поставили в рамки — проводить строго до начала весеннего поста. Количество дней тоже сократили — с 14 до 7. Языческий подтекст Масленицы был несколько сглажен, а из меню убрали определенные блюда. А вот забавы остались практически нетронутыми — церковь снисходительно посчитала, что после тяжелой зимы и перед строгим религиозным постом крестьянам стоит сытно поесть, вдоволь повеселиться и выпустить пар.

Поэтому Масленица — один из самых веселых народных праздников. Каждый мог выбрать забаву по вкусу: катание на санях, лошадях или качелях, ловля гусей, кулачные бои, частушки, песни, хороводы, театрализованные представления, битва в снежки, бои на мешках, масленичный столб и многое другое в зависимости от региона празднования.

Однако главное, что нужно было успеть молодежи на Масленицу — это найти вторую половинку. Веселье на свежем воздухе как раз помогало присмотреть себе пару и оценить шансы на успех. Девушки наряжались, а парни старались одержать победу на состязаниях, чтобы выгодно показать себя перед сватовством.

Сегодня празднование Масленицы уже не имеет языческой подоплеки. Для современного человека она сводится к поеданию сытных и сладких блинов, гуляниям и ожиданию скорого прихода тепла. А выражение «Первый блин комом» теперь трактуется как испечь первый блин не лучшим образом: с подгорелостями, комочками и рваными краями.

Смысл и значение Масленицы

В веселых традициях Масленицы скрыт глубокий смысл праздника. Безусловно, Масленица — это проводы зимы и встреча весны. Раньше Масленицу праздновали в день весеннего равноденствия — 21 марта. И после студеной зимы с ее болезнями, холодом, голодом и тяготами это была действительно победа жизни над смертью и новое начало. А блин, похожий на солнце, олицетворял цикличность жизни и сезонов года.

Весной на первый план выступал женский образ плодородия и новой жизни. Землю освящали для хорошего урожая, молились о здоровом потомстве в семье и хорошем приплоде в хлеву.

С приходом православия Масленица стала преддверием поста. Своего рода периодом для радости тела, но каждый помнил, что важнее все-таки радость души. Поэтому масленичная неделя с песнями, шутками, сытной пищей и развлечениями заканчивается прощеным воскресеньем. Об этом напоминает и народная поговорка: «Пируй и гуляй баба на Масленице, а про пост вспоминай».

Как правильно есть блины на Масленицу

Нормы этикета Древней Руси разнятся с тем, как привыкли вести себя за столом воспитанные люди сегодня. Мы редко едим руками и чаще пользуемся столовыми приборами. Потому и блины на Масленицу многие едят, вооружившись ножом и вилкой. По древним поверьям же, есть масленичные блины нужно руками, а использование ножей и вилок навлечет на едока беду.

Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости

Сегодня традиция поедания главного масленичного блюда руками поддерживается все большим количеством людей. Чаще Масленица отмечается в кругу семьи или теплой компанией в ходе народных гуляний. На улицах выстраиваются масленичные городки с выпечкой блинов, горячим чаем, кофе и различными добавками.

Можно ли православному праздновать Масленицу

Православных часто интересует вопрос: можно ли верующему человеку праздновать Масленицу? Учитывая языческие корни празднества, не идет ли поедание блинов на масленичной неделе наперекор канонам православия?

По мнению духовенства, нет ничего дурного в том, чтобы поучаствовать в масленичных гуляниях или поесть блинов. Важно лишь то, как этот праздник воспринимает человек. Современные традиции празднования Масленицы исключают языческие ритуалы вроде жертвоприношений или поклонения тотемам. Сегодня Масленица — это просто сытный праздник, во главе которого стоит веселье и всеобщая радость.

Для истинного христианина Масленица — это торжественные проводы зимы и приветствие весеннего сезона. А еще поедание блинов перед Великим постом, встреча с родственниками и народные гуляния.

Что нельзя делать на Масленицу

Для современного человека на первом месте в масленичную неделю стоит именно еда. Впрочем, и на Руси в этот период было принято отъедаться. А с приходом христианства Масленица стала восприниматься как последняя сытая неделя перед Великим постом.

Однако даже в этот период были и есть свои запреты. Они касались как продуктов питания, так и поведения. На Масленицу нельзя:

Есть мясо. Масленицу в древности называли мясопустной неделей или сырной седмицей. В этот период запрещено есть мясо и мясные продукты. С приходом православия наши предки начали отказываться от мяса из-за подготовки к посту. К тому же, мало кто из крестьян мог похвастаться после голодной зимы настолько большим количеством коров, коз, кур или овец, чтобы в начале весны позволить себе мясо.

Грустить и унывать. Считалось, что тот, кто по каким-то причинам отказывается веселиться и участвовать в масленичной кутерьме, притянет к себе неприятности, навлечет на себя большие проблемы и горести.

Жадничать или отказывать в помощи родственникам. Масленица — это период щедрости.

Скупиться на угощение для гостей. Стол на Масленицу должен быть богатым. Чем больше блинов и разных начинок к ним, тем сытнее и легче в финансовом плане пройдет оставшийся год.

Резать блины ножом — это плохая примета. Можно аккуратно разделить блин руками или вилкой.

Заниматься домашним хозяйством, убираться, ремонтировать что-то и так далее. Если ожидается приезд гостей, то позаботиться о чистоте и порядке в доме следует в первые три дня узкой Масленицы. Широкая Масленица же должна быть посвящена исключительно радости и веселью. А хлопоты никуда не денутся.

Ругаться, злиться и сквернословить. Выяснение отношений — не самое удачное время. Пока вокруг все веселятся и празднуют, нужно делать то же самое, а в последний день Масленицы надо обязательно простить всех и попросить прощения, чтобы помочь себе и другим начать Великий пост с чистой совестью.

Что можно есть на Масленицу

Кроме блинов, молока и молочных продуктов, на масленичную неделю разрешается есть рыбу и ее производные. Рыбу и морепродукты также разрешается потреблять в некоторые дни Великого поста. По мнению некоторых теологов, это дозволение происходит из того, что апостолы были рыбаками.

Масленичные приметы: привлекаем удачу, любовь и деньги

Наши предки умели различать знаки судьбы, по которым строили правдивые предсказания на весь год. Девушки на Руси особенно следили за тем, какими выходят блины на масленичную неделю. Считалось, что в них можно разглядеть свое будущее.

Если блин легко переворачивается, значит, оставшийся год пройдет благополучно. В случае же, если тот с трудом отделяется от сковороды, человека ожидает непростой период.

Если у незамужней девушки не получается отделить блин от сковороды на Масленицу, ей еще три года замужества не видать.

Когда у незамужней девушки получаются блинчики с ровными краями это говорит о том, что брак (или отношения) удастся.

По тонким блинам на Масленицу предсказывали легкую жизнь, а в толстых наши предки видели предзнаменование тяжелых испытаний.

Если в среду поесть горох, а в четверг блинов, то денег будет в достатке весь оставшийся год.

Чем больше на Масленицу блинов напечешь, тем сытнее и счастливее будет год.

Ранее 5-tv.ru писал об идеальном рецепте блинов.