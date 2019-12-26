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  4. Актер МХАТ Дужников назвал великой потерей кончину Галины Волчек

Актер МХАТ Дужников назвал великой потерей кончину Галины Волчек

, 21:14 | Сергей Зеленский Эксклюзивное интервью 128

Художественному руководителю «Современника» было 86 лет.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей_Майшев, 5-tv.ru

Тема:
Умерла Галина Волчек 6

Актер МХАТ Станислав Дужников назвал великой потерей и утратой кончину народной артистки СССР Галины Волчек. Художественный руководитель театра «Современник» скончалась на 87-м году жизни 26 декабря в одной из московских больниц.

«Великая потеря, утрата… Уходит поколение замечательных великих людей. Для моего поколения — это еще и поколение великих людей, у которых мы учились. Очень жаль и печально», — рассказал он 5-tv.ru.

Дужников также добавил, что Волчек «была эпохой советского кинематографа» и воспитала и руководила не одной плеядой знаменитых и замечательных артистов.

Как передавал 5-tv.ru, Галина Волчек была экстренно госпитализирована 24 декабря 2019 года в тяжелом состоянии. Она родилась 19 декабря 1933 года в Москве в творческой семье. Волчек участвовала в создании театральной студии, положившей начало московскому театру «Современник».

Тема:
Умерла Галина Волчек 6
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