Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительством Украины одобрено подписание мирового соглашения с российским «Газпромом» в рамках урегулирования судебных претензий на 7,4 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Кабмина Незалежной.

Соответствующий документ опубликован на «Правительственном портале» 27 декабря.

«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО „Газпром“ к государству Украина, которая рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли», — говорится в тексте.

kmu.gov.ua

Отмечается, что подписать документ Кабмином Незалежной уполномочен министр юстиции страны Денис Малюська.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда.