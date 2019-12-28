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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

, 18:18 | Василий Заика Видео 35

Подписать документ Кабмин Незалежной уполномочил министра юстиции Дениса Малюську.

Фото: www.globallookpress.com / Andre M. Chang

Тема:
Украинский кризис 332

Правительством Украины одобрено подписание мирового соглашения с российским «Газпромом» в рамках урегулирования судебных претензий на 7,4 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Кабмина Незалежной.

Соответствующий документ опубликован на «Правительственном портале» 27 декабря.

«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО „Газпром“ к государству Украина, которая рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли», — говорится в тексте.

kmu.gov.ua

Отмечается, что подписать документ Кабмином Незалежной уполномочен министр юстиции страны Денис Малюська.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда.

Тема:
Украинский кризис 332
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