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  4. Заявление главы МИД Украины о «Северном потоке — 2» в Госдуме назвали глупостью

Заявление главы МИД Украины о «Северном потоке — 2» в Госдуме назвали глупостью

, 21:59 | Сергей Зеленский Видео 71

Киев попытался напугать Берлин мифической энергетической зависимостью от Москвы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; Fakty.com.ua

Тема:
Северный поток — 2 192

Слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о «Северном потоке — 2» являются глупостью. Так прокомментировал депутат Госдумы Игорь Ананских высказывание о мифической энергетической зависимости Берлина от Москвы.

Парламентарий напомнил, что в поставках российского газа в Европу перебоев никогда не было.

«Поэтому глупо говорить о какой-то энергетической зависимости. Это неактуально, об этом говорилось десятки раз и никогда не подтверждалось», — приводит ФАН слова Ананских.

Депутат также добавил, что российское голубое топливо имеет очевидные рыночные преимущества, и посоветовал Киеву беспокоиться о жителях Незалежной, а не европейцах.

Из Киева не впервые доносятся призывы остановить завершение строительства «Северного потока — 2». Президент страны Владимир Зеленский заявлял, что реализация этого проекта усиливает геополитические позиции Москвы.

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Северный поток — 2 192
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