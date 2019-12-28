Слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о «Северном потоке — 2» являются глупостью. Так прокомментировал депутат Госдумы Игорь Ананских высказывание о мифической энергетической зависимости Берлина от Москвы.

Парламентарий напомнил, что в поставках российского газа в Европу перебоев никогда не было.

«Поэтому глупо говорить о какой-то энергетической зависимости. Это неактуально, об этом говорилось десятки раз и никогда не подтверждалось», — приводит ФАН слова Ананских.

Депутат также добавил, что российское голубое топливо имеет очевидные рыночные преимущества, и посоветовал Киеву беспокоиться о жителях Незалежной, а не европейцах.

Из Киева не впервые доносятся призывы остановить завершение строительства «Северного потока — 2». Президент страны Владимир Зеленский заявлял, что реализация этого проекта усиливает геополитические позиции Москвы.