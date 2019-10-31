Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Дании, которая разрешила компании Nord Stream 2 AG проложить «Северный поток — 2» у берегов королевства. По словам главы Незалежной, данные действия ослабляют Европу и в то же время усиливают позиции РФ.

«Строительство „Северного потока — 2“ — это не только вопрос энергетической безопасности, это вопрос геополитический. Поэтому я скажу откровенно. Это усиливает Россию и ослабляет Европу», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер признался, что если бы решение Датского энергетического агентства зависело от него, президент не позволил бы строить газопровод в водах королевства, сообщает RT. Однако, по мнению главы Незалежной, украинские власти были готовы к тому, что Дания примет другую позицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин оценил решение Дании по «Северному потоку — 2».