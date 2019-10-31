  1. Пятый канал
  4. «Это ослабляет Европу»: Зеленский о решении Дании по «Северному потоку — 2»

«Это ослабляет Европу»: Зеленский о решении Дании по «Северному потоку — 2»

, 15:08 Видео 98

По словам президента Украины, разрешение королевства на строительство газопровода в своих водах усиливает геополитические позиции России.

Фото: www.globallookpress.com /Serg Glovny

Тема:
Северный поток — 2 163

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Дании, которая разрешила компании Nord Stream 2 AG проложить «Северный поток — 2» у берегов королевства. По словам главы Незалежной, данные действия ослабляют Европу и в то же время усиливают позиции РФ.

«Строительство „Северного потока — 2“ — это не только вопрос энергетической безопасности, это вопрос геополитический. Поэтому я скажу откровенно. Это усиливает Россию и ослабляет Европу», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер признался, что если бы решение Датского энергетического агентства зависело от него, президент не позволил бы строить газопровод в водах королевства, сообщает RT. Однако, по мнению главы Незалежной, украинские власти были готовы к тому, что Дания примет другую позицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин оценил решение Дании по «Северному потоку — 2».

Тема:
Северный поток — 2 163
30 окт
Владимир Путин приветствовал решение Дании по «Северному потоку — 2»
30 окт
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток — 2»
29 окт
В США придумали новые санкции против «Северного потока — 2»
21 окт
В Ленобласти открыли автоматизированную подстанцию для «Северного потока-2»
18 окт
Новая подстанция для «Северного потока — 2» заработала в Ленинградской области
13 окт
«Куча вольных допущений»: эксперт о ненамеренной помощи США энергетике России
12 окт
Пути назад нет: Германия призвала не мешать строительству «Северного потока — 2»
24 сент
Трамп и президент Польши считают «Северный поток — 2» угрозой для Европы
13 сент
Пушков назвал «ерундой» слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»
8 сент
Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока — 2» неразумным

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
-0.10 71.19
0.18
Гороскоп на 31 октября: Рак, научитесь говорить «нет»!

Последние новости

16:04
Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду в ХМАО задержан
16:01
Задержанному замначальника отдела УГИБДД предъявили обвинение
15:55
Мужчина ворвался в детский сад и зарезал ребенка в Нарьян-Маре
15:43
Память жертв авиакатастрофы над Синаем почтили в Петербурге
15:38
Жалею, что не пристегнулась: Вележева озвучила свою версию инцидента в самолете
15:27
«Я выросла»: Лолита больше не интересуется «малолетками для одноразового удовольствия»

Сейчас читают

Яременко рассказал, как прошел спектакль без Вележевой, снятой с рейса за дебош
«У меня просто шок»: Вележева о конфликте на борту самолета
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев