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Ольга Бузова показала, как сделать хорошее фото

, 17:46 | Игорь Рязов Видео 251

Певица записала смешные видео на тему снимков для соцсетей вместе с блогером Давидом Манукяном.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 734

Певица Ольга Бузова показала своим подписчикам в Instagram, как сделать хорошее фото. Смешные видео на эту тему она выложила в сторис.

В роликах Бузова позирует на веранде на фоне снежных гор. Она просит своего спутника — блогера и музыканта Давида Манукяна — красиво сфотографировать ее. Тот обещает, что сделает снимок, на котором певица будет отлично выглядеть.

Манукян дает Бузовой различные рекомендации, которые в итоге вызывают у обоих долгий смех.

«Прошло два часа», — с улыбкой сказала Бузова.

В конце концов, паре все-таки удалось сделать фотографию. Певица опубликовала ее в Instagram и получила множество комплиментов от подписчиков.

Instagram @buzova86

«Ты прекрасна»;

«Красоточка»;

«Бесподобная»;

«Вы с Давидом очень красивая пара», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова и Манукян решили провести январские каникулы в Куршавеле. Пара активно выкладывает фото и видео с отдыха на горнолыжном курорте.

Тема:
Ольга Бузова 734
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