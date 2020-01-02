Ольга Бузова показала, как сделать хорошее фото

Певица Ольга Бузова показала своим подписчикам в Instagram, как сделать хорошее фото. Смешные видео на эту тему она выложила в сторис.

В роликах Бузова позирует на веранде на фоне снежных гор. Она просит своего спутника — блогера и музыканта Давида Манукяна — красиво сфотографировать ее. Тот обещает, что сделает снимок, на котором певица будет отлично выглядеть.

Манукян дает Бузовой различные рекомендации, которые в итоге вызывают у обоих долгий смех.

«Прошло два часа», — с улыбкой сказала Бузова.

В конце концов, паре все-таки удалось сделать фотографию. Певица опубликовала ее в Instagram и получила множество комплиментов от подписчиков.

Instagram @buzova86

«Ты прекрасна»;

«Красоточка»;

«Бесподобная»;

«Вы с Давидом очень красивая пара», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова и Манукян решили провести январские каникулы в Куршавеле. Пара активно выкладывает фото и видео с отдыха на горнолыжном курорте.