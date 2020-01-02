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«На что я подписался? Ради чего?!» Манукян показал, как отдыхает с Бузовой

, 9:13 | Мия Субботина Видео 533

Блогер и певица решили провести январские каникулы на горнолыжном курорте.

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Фото, видео: Instagram @buzova86, @dava_m

Тема:
Ольга Бузова 733

Бойфренд Ольги Бузовой — блогер и музыкант Давид Манукян — опубликовал в сторис на своей странице в Instagram комичное видео с участием певицы. В ролике звезда решила разыграть сценку, типичную для 1 января: в белом халате и теплых сапогах она идет по снегу и через несколько шагов падает всем телом в сугроб. Однако Манукян говорит Бузовой, что он не заснял ничего и ее старания были напрасны.

«В смысле не снял?!» — недоуменно спрашивает Ольга.

После этого знаменитость резко поднимается и бежит обратно, чтобы вернуться в теплый номер. Бузова перелезает через балкон и с визгом скидывает сапоги, в которые набился снег. Далее блогер переводит камеру на себя и спрашивает, зачем он связался с артисткой.

«На что я подписался? Ради чего?!» — шутит он.

Ольга Бузова и Давид Манукян отправились встречать Новый год в Куршевель. Недавно звезда подтвердила слухи, что с популярным блогером ее связывают не только рабочие, но и романтические отношения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Давид Манукян повредил руку, отдыхая с Ольгой Бузовой.

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