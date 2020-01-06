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Киновед отметил актуальность затронутых во «Вторжении» тем

, 19:37 | Анастасия Игонина Видео 96

Специалист подчеркнул: хотя сюжет и разворачивается вокруг фантастических событий, вопросы в нем поднимаются более чем реальные и насущные.

Фото, видео: Кадр из кинофильма "Вторжение"

Тема:
Фильм Вторжение 24

Кандидат искусствоведения киновед Всеволод Коршунов рассказал об актуальности тем, которые затрагивает фильм «Вторжение» Федора Бондарчука, вышедший на российские экраны 1 января.

Эксперт в интервью «Известиям» поведал о том, что современные ленты в фантастическом жанре на самом деле повествуют не про «другие времена и альтернативные реальности». Они — о том, что происходит с обществом сегодня.

Сам режиссер «Вторжения» Федор Бондарчук считает одной из главных тем своей новой работы влияния контента на современных людей.

По мнению эксперта, тема информационной войны действительно является одной из основных линий картины. Также фильм заставляет задуматься над процессом сепарации от родителей и взросления человека, обращает внимание на важность критического мышления.

«Иными словами, в фильме есть узнаваемые политические, социальные и — что более важно для меня лично — психологические элементы современной картины мира», — резюмирует киновед.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Петербургский художник создал эффектное граффити по мотивам «Вторжения».

Тема:
Фильм Вторжение 24
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