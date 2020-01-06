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  4. Петербургский художник создал эффектное граффити по мотивам «Вторжения»

Петербургский художник создал эффектное граффити по мотивам «Вторжения»

, 16:39 | Анастасия Игонина Эксклюзивное интервью 66

Граффитиста вдохновила тема контакта с космическими пришельцами, поднятая в фильме Федора Бондарчука.

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Фото, видео: Кадр из кинофильма "Вторжение"; 5-tv.ru

Тема:
Фильм Вторжение 23

Петербургский граффити-художник создал картину по мотивам фильма «Вторжение» Федора Бондарчука, вышедшего в прокат 1 января.

Граффитист Максим признается: ему очень интересна тема космоса и внеземных цивилизаций. Молодой человек убежден, что рано или поздно вопрос контакта с другими формами разума коснется землян.

«В фильме „Вторжение“ на это такой современный взгляд — тем более что происходит все в российских реалиях. Это погружает в тематику. Ты видишь знакомые образы — и это происходит как будто в реальном времени», — рассказал он 5-tv.ru.

Для создания граффити Максим взял несколько кадров из трейлера фильма. В своей работе художник соединил изображения инопланетного корабля и Земли. При этом художник добавил в рисунок много ярких красок — он уверен, что появление на нашей планете инопланетян не обязательно должно означать что-то плохое. Максим считает, что знакомство с братьями по разуму может оказаться радостным событием.

Саму киноновинку Максим пока не смотрел — но твердо намерен увидеть ее в ближайшие дни. Художник отметил, что от первой части истории — фильма «Притяжение» — остался под большим впечатлением.

«Нравится, что в российском кино делаются такие шаги в сторону фантастики — в современном виде, с наличием такой компьютерной графики. Мне кажется, это двигает вперед, развитие происходит с нашим кино», — считает граффитист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава гильдии киноведов отметил влияние «Вторжения» на судьбу кинофантастики.

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