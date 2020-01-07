Экс-участник шоу «Замуж за Бузову» взволновал поклонников снимком из больницы

Бывший участник шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков шокировал подписчиков фотографией из больницы. Снимком звезда поделился на своей странице в Instagram.

В кадре Коробков стоит с голым торсом, под грудью расположен пластырь. Под глазами — синяки, а на носу видна повязка, поверх которой специальный фиксатор.

«Зато похудею)) Всех с Рождеством!!! Спасибо большое всем за поддержку и за переживания! Я уже здоров, как бык (нет)! Пою, танцую, флиртую с медсестрами (да)) клиники. Говорите, что красота не главное? Посмотрим!))) Чет я соскучился по женскому обществу, вечером вылетаю в Москву, а уже завтра готов сходить с кем-нибудь на свидание!)))» — заявил звезда телешоу.

Instagram @valentin_korobkov

Поклонники испугались, увидев знаменитость в таком виде, и стали гадать в комментариях, что с ним случилось. Судя по геометке, телезнаменитость находится в центре пластической и реконструктивной хирургии, поэтому некоторые подписчицы предположили, что Валентин исправил носовую перегородку. Также фанатки отреагировали на обращение Коробкова и написали, что согласны составить ему компанию и сходить на свидание.

«Валя выберет самую-самую»;

«Я хочу на свидание с тобой»;

«Операция на носу была?) обычно после нее под глазами так»;

«Это не ринопластика, он перегородку исправлял», — написали фолловеры.

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