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Аэропорт Тегерана: На борту рухнувшего украинского Boeing-737 находились 167 пассажиров

, 7:29 | Нюра Незванова Видео 159

Представитель иранской воздушной гавани подтвердил крушение самолета.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache , 5-tv.ru

На борту рухнувшего украинского самолета Boeing-737 находились 167 пассажиров. Об этом сообщил представитель тегеранского аэропорта, пишет РИА Новости.

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение сразу после вылета, причиной назвали «некую техническую неисправность». Однако в киевском аэропорту и в авиакомпании сообщили, что не владеют информацией о ЧП.

Очевидцы опубликовали видео, где предположительно снято падение лайнера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул у тегеранского аэропорта.

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