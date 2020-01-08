Аэропорт Тегерана: На борту рухнувшего украинского Boeing-737 находились 167 пассажиров

На борту рухнувшего украинского самолета Boeing-737 находились 167 пассажиров. Об этом сообщил представитель тегеранского аэропорта, пишет РИА Новости.

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение сразу после вылета, причиной назвали «некую техническую неисправность». Однако в киевском аэропорту и в авиакомпании сообщили, что не владеют информацией о ЧП.

Очевидцы опубликовали видео, где предположительно снято падение лайнера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул у тегеранского аэропорта.