Первое видео с места крушения украинского Boeing-737 в Иране

Первое видео с места крушения украинского Boeing-737 опубликовал один из очевидцев. На кадрах видно, что от лайнера мало что осталось, вокруг лежат обломки воздушного судна, которые продолжают гореть.

На борту рухнувшего лайнера находились 167 пассажиров. Предварительно, все погибли.

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Лайнер направлялся в киевскую воздушную гавань «Борисполь». Причиной крушения назвали «некую техническую неисправность». Однако в киевском аэропорту и в авиакомпании информацию о ЧП до сих пор не подтвердили, пишет РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул у тегеранского аэропорта.