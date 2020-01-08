  1. Пятый канал
  4. Первое видео с места крушения украинского Boeing-737 в Иране

Первое видео с места крушения украинского Boeing-737 в Иране

, 7:59 | Нюра Незванова Видео 1 185

На борту находились 167 человек. Предварительно, все погибли.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Twitter @ars__hii

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 9

Первое видео с места крушения украинского Boeing-737 опубликовал один из очевидцев. На кадрах видно, что от лайнера мало что осталось, вокруг лежат обломки воздушного судна, которые продолжают гореть.

На борту рухнувшего лайнера находились 167 пассажиров. Предварительно, все погибли.

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Лайнер направлялся в киевскую воздушную гавань «Борисполь». Причиной крушения назвали «некую техническую неисправность». Однако в киевском аэропорту и в авиакомпании информацию о ЧП до сих пор не подтвердили, пишет РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул у тегеранского аэропорта.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 9
8 янв
Видео последствий крушения украинского Boeing-737 под Тегераном
8 янв
Видео первых минут после крушения украинского Boeing-737 под Тегераном
8 янв
Все люди, находящиеся на борту рухнувшего Boeing-737 в Иране, погибли — Reuters
8 янв
Фото с места крушения украинского Boeing-737 в Иране
8 янв
Аэропорт Тегерана: На борту рухнувшего украинского Boeing-737 находились 167 пассажиров
8 янв
Очевидцы публикуют видео крушения украинского Boeing 737 в Иране
8 янв
Самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из Тегерана
8 янв
Украинский самолет со 180 пассажирами рухнул у тегеранского аэропорта

Читайте также

Видео последствий крушения украинского Boeing-737 под Тегераном

Видео первых минут после крушения украинского Boeing-737 под Тегераном
+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 8 января: Луна в Скорпионе — не лучшая пора для новых начинаний

Последние новости

9:05
«Аватар — 2»: Кэмерон показал концепт-арты для второй части легендарного фильма
8:52
Видео последствий крушения украинского Boeing-737 под Тегераном
8:45
Росстандарт рассказал об изменении порядка поверки бытовых счетчиков
8:34
Площадь пожара в торговом комплексе под Новосибирском достигла трех тысяч «квадратов»
8:27
Тот самый Элвис: 8 января — день рождения легенды рок-н-ролла
8:16
Видео первых минут после крушения украинского Boeing-737 под Тегераном

Сейчас читают

Очевидцы публикуют видео крушения украинского Boeing 737 в Иране
Гороскоп на 8 января: Луна в Скорпионе — не лучшая пора для новых начинаний
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]