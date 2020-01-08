Все люди, находящиеся на борту рухнувшего Boeing-737 в Иране, погибли, сообщает Reuters со ссылкой на иранское ТВ.

Посольство Украины занимается обработкой списков погибших при крушении воздушного судна в Иране.

Boeing-737, направлявшийся из Тегерана в Киев, пропал с радаров сразу после взлета.

Самолет принадлежал авиакомпании «Международные авиалинии Украины». На его борту, по данным сотрудников аэропорта Тегерана, находились 167 человек.

Подробности происшествия в настоящее время устанавливаются.

Служба слежения за рейсами FlightRadar 24 сообщила в Twitter, что самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул у тегеранского аэропорта.