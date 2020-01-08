Авиакомпании начинают отказываться от полетов в воздушном пространстве Ирана

Авиакомпании начинают отказываться от полетов над воздушным пространством Ирана. О перенаправлении своих самолетов уже заявили Singapore Airlines, China Airlines и Malaysia Airlines, сообщает Reuters.
О запрете совершать полеты над исламской республикой, Персидским и Оманским заливами также заявили авиационные власти США. Поводом для этого стал обстрел авиабаз США в Ираке со стороны Ирана. Сообщалось, что атаке баллистическими и крылатыми ракетами подверглись «Аль-Асаде» и «Эрбиле». По данным СNN, ранения получили иракцы, граждане США не пострадали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Воздушное судно направлялось в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту рухнувшего Boeing-737 находились 167 пассажиров. Предварительно, все погибли.
В настоящий момент тушение горящих обломков воздушного судна продолжается. Списки жертв катастрофы устанавливаются. Российское посольство в Иране выясняет, были ли на борту рухнувшего самолета россияне.