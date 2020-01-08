Авиакомпании начинают отказываться от полетов в воздушном пространстве Ирана

Авиакомпании начинают отказываться от полетов над воздушным пространством Ирана. О перенаправлении своих самолетов уже заявили Singapore Airlines, China Airlines и Malaysia Airlines, сообщает Reuters.

О запрете совершать полеты над исламской республикой, Персидским и Оманским заливами также заявили авиационные власти США. Поводом для этого стал обстрел авиабаз США в Ираке со стороны Ирана. Сообщалось, что атаке баллистическими и крылатыми ракетами подверглись «Аль-Асаде» и «Эрбиле». По данным СNN, ранения получили иракцы, граждане США не пострадали.

Отношения между Ираном и США накалились после убийства генерала Касема Сулеймани американскими военными в ночь на 3 января во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. Сообщалось, что приказ об атаке отдал Дональд Трамп. Американский лидер назвал Сулеймани террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на американских граждан. Власти Ирана сравнили убийство Сулеймани с объявлением войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Воздушное судно направлялось в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту рухнувшего Boeing-737 находились 167 пассажиров. Предварительно, все погибли.

В настоящий момент тушение горящих обломков воздушного судна продолжается. Списки жертв катастрофы устанавливаются. Российское посольство в Иране выясняет, были ли на борту рухнувшего самолета россияне.