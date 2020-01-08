После крушения под Тегераном лайнера Boeing-737 компания-производитель находится в контакте с авиакомпанией "Международные авиалинии Украины". В заявлении говорится, что корпорация готова оказать помощь.
Boeing контактирует с авиакомпанией МАУ после авиакатастрофы в Иране
Сегодня, 14:21 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 139
Boeing-737, принадлежащий перевозчику «Международные авиалинии Украины» рухнул утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.
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