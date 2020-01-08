S7 Airlines отреагировала на рекомендацию Росавиации по полетам над Ираном

Российская авиакомпания S7 Airlines отреагировала на рекомендацию Росавиации отказаться от использования воздушного пространства над Ираном и Ираком, а также обходить Персидский и Оманский заливы.
Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе S7 Airlines, авиаперевозчик не намерен планировать маршруты полетов над указанными территориями.
«S7 Airlines учтет требования Росавиации в планировании маршрутов. Единственный рейс, который затрагивают введенные ограничения — „Новосибирск — Дубай“», — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росавиация рекомендовала не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком. Ведомство направило российским авиакомпаниям соответствующую телеграмму.