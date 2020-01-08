S7 Airlines отреагировала на рекомендацию Росавиации по полетам над Ираном

Российская авиакомпания S7 Airlines отреагировала на рекомендацию Росавиации отказаться от использования воздушного пространства над Ираном и Ираком, а также обходить Персидский и Оманский заливы.

Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе S7 Airlines, авиаперевозчик не намерен планировать маршруты полетов над указанными территориями.

«S7 Airlines учтет требования Росавиации в планировании маршрутов. Единственный рейс, который затрагивают введенные ограничения — „Новосибирск — Дубай“», — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Полеты над территориями Ирана и Ирака уже приостановили авиакомпании Air France, Singapore Airlines, China Airlines, Malaysia Airlines и украинская авиакомпания МАУ.

Утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни потерпел крушение Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Воздушное судно направлялось в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 177-179 человек, включая членов экипажа. В результате катастрофы никто не выжил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росавиация рекомендовала не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком. Ведомство направило российским авиакомпаниям соответствующую телеграмму.