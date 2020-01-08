Ростуризм следит за ситуацией с полетами гражданских судов над Ираном и Ираком

Федеральное агентство по туризму отслеживает ситуацию с полетами гражданских судов через воздушное пространство Ирана и Ирака. Ведомство настоятельно рекомендует российским туроператорам своевременно извещать своих клиентов об изменениях рейсов.

Российские авиакомпании оперативно скорректировали маршруты полетов своих судов после того как Росавиация разослала перевозчикам телеграмму с рекомендацией продумать альтернативные маршруты, которые будут исключать вхождение в воздушное пространство Ирана, Ирака, а также пересечение Осанского и Персидского заливов.

Рекомендация Федерального агентства воздушного транспорта появилась после того, как утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение пассажирский борт «Международных авиалиний Украины». Boeing-737 рухнул через несколько минут после взлета, успев набрать высоту 2400 метров. В результате крушения погибли 176 человек, среди которых девять — члены экипажа.