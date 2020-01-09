Голландская авиакомпания KLM заявила о приостановке полетов над Ираком и Ираном

Авиакомпания Голландии KLM сообщила, что приостанавливает полеты над территориями Ирана и Ирака в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Уточняется, что такие меры приняты в качестве предосторожности. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Речь идет о десяти рейсах в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Это может привести к незначительным задержкам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские авиакомпании оперативно скорректировали маршруты полетов своих судов после того как Росавиация разослала перевозчикам телеграмму с рекомендацией продумать альтернативные маршруты, которые будут исключать вхождение в воздушное пространство Ирана, Ирака, а также пересечение Оманского и Персидского заливов.