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  4. Голландская авиакомпания KLM заявила о приостановке полетов над Ираком и Ираном

Голландская авиакомпания KLM заявила о приостановке полетов над Ираком и Ираном

, 1:48 | Нюра Незванова 11

Такое решение было принято в качестве меры предосторожности в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Фото: www.globallookpress.com / Wolfgang Minich

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Авиакомпания Голландии KLM сообщила, что приостанавливает полеты над территориями Ирана и Ирака в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Уточняется, что такие меры приняты в качестве предосторожности. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Речь идет о десяти рейсах в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Это может привести к незначительным задержкам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские авиакомпании оперативно скорректировали маршруты полетов своих судов после того как Росавиация разослала перевозчикам телеграмму с рекомендацией продумать альтернативные маршруты, которые будут исключать вхождение в воздушное пространство Ирана, Ирака, а также пересечение Оманского и Персидского заливов.

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