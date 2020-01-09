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Российские авиакомпании подготовили альтернативные маршруты полетов в обход Ирана и Ирака

, 6:17 Эфирная новость 29

Ряд мировых авиакомпаний полностью отменили рейсы в Иран до выяснения обстоятельств крушения украинского Boeing 737.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger; 5-tv.ru

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 44

Российские авиакомпании подготовили альтернативные маршруты полетов в обход воздушных пространств Ирака, Ирана, а также Персидского и Оманского заливов.

Соответствующую рекомендацию сделала «Росавиация» после падения украинского самолета в Тегеране. Ряд мировых авиакомпаний полностью отменили рейсы в Иран до выяснения всех обстоятельств крушения.

Накануне были опубликовали новые кадры падения самолета «Международных авиалиний Украины».

Они были сделаны камерой уличного наблюдения, оказавшейся практически в эпицентре катастрофы. Лайнер пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.

Погибли все, кто находился на борту — 167 пассажиров и девять членов экипажа. Расследование авиакатастрофы сейчас ведут иранские специалисты.

На месте крушения найдены «черные ящики», однако власти исламской республики из-за ухудшения отношений отказываются передавать их на расшифровку американской компании-производителю.

Boeing 737 был новым, летал всего три года. В «Международных авиалиниях Украины» настаивают, что самолет прошел техобслуживание 6 января и был полностью исправен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что австралийская авиакомпания Qantas изменит маршрут рейса в обход Ирана и Ирака.

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