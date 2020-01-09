Разбившийся украинский Boeing-737 загорелся в воздухе

Украинский Boeing-737, разбтившийся под Тегераном, вспыхнул еще в воздухе. Об этом сообщает агентство Тасним со ссылкой на опубликованное Организацией гражданской авиации Ирана (ИРИ) первоначальное расследовании инцидента.

«Самолет загорелся в воздухе. Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу», — говорится в отчете ИРИ.

Также, согласно отчету, «после столкновения с землей произошел взрыв».

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рухнул утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно направлялось в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 177-179 человек, включая членов экипажа. В результате катастрофы никто не выжил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Boeing-737 после взлета обнаружил проблемы и пытался вернуться в аэропорт вылета.