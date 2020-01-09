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СНБО Украины не исключает версию теракта при крушении самолета в Иране

, 12:05 | Марина Неруцких Срочная новость 93

Среди основных версий также названы поражение зенитной ракетой и взрыв двигателя по техническим причинам.

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Фото, видео: Reuters

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 50

Взрыв в результате теракта вошел в число версий, которые рассматривает СНБО Украины при расследовании причин авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Среди основных причин крушения Boeing 737-800 также названы поражение зенитной ракетой и взрыв двигателя по техническим причинам.

Первые выводы расследования ЧП сегодня публикует Организация гражданской авиации Ирана (ИРИ).  По ее данным, украинский Boeing-737, разбившийся под Тегераном, вспыхнул еще в воздухе. 

Утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни потерпел крушение лайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Воздушное судно направлялось в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 177-179 человек, включая членов экипажа. В результате катастрофы никто не выжил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предварительной причиной крушения Boeing-737 под Тегераном названо возгорание двигателя.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 50
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