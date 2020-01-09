СНБО Украины не исключает версию теракта при крушении самолета в Иране

Взрыв в результате теракта вошел в число версий, которые рассматривает СНБО Украины при расследовании причин авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Среди основных причин крушения Boeing 737-800 также названы поражение зенитной ракетой и взрыв двигателя по техническим причинам.
Первые выводы расследования ЧП сегодня публикует Организация гражданской авиации Ирана (ИРИ). По ее данным, украинский Boeing-737, разбившийся под Тегераном, вспыхнул еще в воздухе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что предварительной причиной крушения Boeing-737 под Тегераном названо возгорание двигателя.