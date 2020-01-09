Экипаж «КАМАЗ-мастер» Каргинова лидирует в общем зачете на пятом этапе «Дакара»

Команда «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова сохранила лидерство на пятом участке ралли-рейда «Дакар» 2020 года в общем зачете грузовиков. На второе место вышел также камазовский экипаж Антона Шибалова, оттеснивший на третью строчку белорусских спортсменов «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Сергея Вязовича.
Таким образом показатели составили:
- Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — 20:10.02
- Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +14.53
- Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +23.58
Еще накануне экипаж Каргинова возглавил общий зачет после четырех этапов «Дакара» с результатом в 11:54.43.
Отрезок спецучастка 9 января составил 353 километра.
В четвертом этапе в зачете грузовиков победила камазовская команда Антона Шибалова.
В третьем этапе «Дакара» лидером гонки стал экипаж «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова.
Во втором этапе ралли-марафона победа досталась белорусским спортсменам — первым пришел «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича. Второе место на финише тогда занял Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-мастер». Андрей Каргинов пришел третьим.
В первом этапе заезд выиграл экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как участники «КАМАЗ-мастер» оценили четвертый этап трассы «Дакар».