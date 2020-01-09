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Экипаж «КАМАЗ-мастер» Каргинова лидирует в общем зачете на пятом этапе «Дакара»

, 16:41 | Игорь Рязов 58

Команда россиян сохраняет первенство второй день.

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Фото, видео: Instagram @kamazmastersport; Twitter @dakar

Команда «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова сохранила лидерство на пятом участке ралли-рейда «Дакар» 2020 года в общем зачете грузовиков. На второе место вышел также камазовский экипаж Антона Шибалова, оттеснивший на третью строчку белорусских спортсменов «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Сергея Вязовича.

Таким образом показатели составили:

  1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — 20:10.02
  2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +14.53
  3. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +23.58

Еще накануне экипаж Каргинова возглавил общий зачет после четырех этапов «Дакара» с результатом в 11:54.43.

Отрезок спецучастка 9 января составил 353 километра.

В четвертом этапе в зачете грузовиков победила камазовская команда Антона Шибалова.

В третьем этапе «Дакара» лидером гонки стал экипаж «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова.

Во втором этапе ралли-марафона победа досталась белорусским спортсменам — первым пришел «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича. Второе место на финише тогда занял Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-мастер». Андрей Каргинов пришел третьим.

В первом этапе заезд выиграл экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как участники «КАМАЗ-мастер» оценили четвертый этап трассы «Дакар».

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