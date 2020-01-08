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  4. Экипаж Андрея Каргинова возглавил общий зачет после четырех этапов «Дакара»

Экипаж Андрея Каргинова возглавил общий зачет после четырех этапов «Дакара»

, 18:33 | Игорь Рязов Видео 131

Представители команды «КАМАЗ-мастер» завершили прохождение маршрута с результатом 11:54.43.

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Фото, видео: РИА Новости / www.kamazmaster.ru; 5-tv.ru

Экипаж «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова возглавил общий зачет после четырех этапов «Дакара» с результатом в 11:54.43. Россияне опередили экипаж белоруса Сергея Вязовича из «МАЗ-СПОРТавто», отставание которого составляет +10.43. На третьем месте располагается команда «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова (+15.2).

По результатам сегодняшнего дня команда Шибалова одержала победу с результатом 04:15:43. Вторым к финишу пришли гонщики Каргинова с отставанием +2:41. Замкнул тройку лидеров еще один экипаж «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Стоникова с отставанием +9:05.

Соревнования проходят в Саудовской Аравии. Протяженность четвертого этапа трассы «Дакара» между Неомом и Аль-Улой составила 672 километра. Конечный пункт — это деревня-призрак, которой более тысячи лет. Ее жителей заранее переселили на время проведения соревнований.

В третьем этапе «Дакара» лидером гонки стал экипаж «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова.

Во втором этапе ралли-марафона победа досталась белорусским спортсменам — первым пришел «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича. Второе место на финише тогда занял Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-мастер». Андрей Каргинов пришел третьим.

В первом этапе заезд выиграл экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова.

Ранее 5-tv.ru передавал, что машина уроженца Петербурга, участника ралли-марафона «Дакар», мастера спорта международного класса Владимира Васильева выгорела дотла.

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