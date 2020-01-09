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  4. Иранская ЗРС по ошибке сбила украинский Boeing, предположили в США

Иранская ЗРС по ошибке сбила украинский Boeing, предположили в США

, 20:48 | Сергей Зеленский Видео 211

Неподтвержденная информация по традиции получена от неназванных источников.

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Фото, видео: Reuters

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 59

Украинский Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение в Тегеране, могла по ошибке сбить иранская зенитная ракетная система (ЗРС). Такую версию опубликовал американский журнал Newsweek со ссылкой на свои источники в Пентагоне.

Собеседник издания напомнил, что в ночь на 8 января сначала Иран нанес удары по двум американским военным базам в Ираке, после чего, вероятно, в отношении украинского самолета сработал уже случайно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «техническая неисправность не является причиной катастрофы украинского самолета в Иране».

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно выполняло рейс в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 176 человек, включая граждан Канады, Германии, Швеции, Афганистана, а также Украины. В результате катастрофы никто не выжил.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 59
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