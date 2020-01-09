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«Техническая неисправность не является причиной катастрофы украинского самолета в Иране» — Трамп

, 20:12 | Марина Неруцких Срочная новость 6

В своем заявлении в Тwittеr глава Белого дома отметил, что у него есть подозрения по поводу причины крушения лайнера МАУ.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 57

Президент США Дональд Трамп в Тwittеr озвучил свое мнение по поводу крушения Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

По словам главы Белого дома, «техническая неисправность не является причиной катастрофы украинского самолета в Иране», сообщает ТАСС со ссылкой на запись американского лидера в микроблоге. При этом Трамп отмечает, что у него есть подозрения по поводу причины крушения лайнера МАУ.

Пассажирский лайнер Boeing 737-800 потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из аэропорта в Тегеране. Согласно официальным данным, погибли 168 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и 9 членов экипажа.

По версии СНБО Украины, озвученной секретарем организации Алексеем Даниловым, самолет мог потерпеть крушение в результате поражения зенитной ракетой, из-за взрыва двигателя по техническим причинам, столкновения с беспилотным аппаратом или другим летающим объектом, либо после теракта на борту.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий авиаэксперта по версиям СНБО Украины о крушении Boeing в Иране

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