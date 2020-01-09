Президент США Дональд Трамп в Тwittеr озвучил свое мнение по поводу крушения Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

По словам главы Белого дома, «техническая неисправность не является причиной катастрофы украинского самолета в Иране», сообщает ТАСС со ссылкой на запись американского лидера в микроблоге. При этом Трамп отмечает, что у него есть подозрения по поводу причины крушения лайнера МАУ.

Пассажирский лайнер Boeing 737-800 потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из аэропорта в Тегеране. Согласно официальным данным, погибли 168 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и 9 членов экипажа.

По версии СНБО Украины, озвученной секретарем организации Алексеем Даниловым, самолет мог потерпеть крушение в результате поражения зенитной ракетой, из-за взрыва двигателя по техническим причинам, столкновения с беспилотным аппаратом или другим летающим объектом, либо после теракта на борту.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий авиаэксперта по версиям СНБО Украины о крушении Boeing в Иране