В Ямало-Ненецком автономном округе объявлено штормовое предупреждение

Мощная метель отрезала от внешнего мира Норильск. Из-за непогоды на севере Красноярского края закрыли дорогу в аэропорт, который является ключевым в этом регионе. Отменены авиарейсы.

Видимость практически нулевая. Сильный ветер достигает 27 метров в секунду и сносит все на своем пути. По улицам сложно передвигаться. Объявлено штормовое предупреждение.

А в Южно-Сахалинске морозов не выдерживают трубы. Жители одного из многоквартирных домов в этим утром остались без отопления. В подвале прорвало трубу с кипятком. Вода хлынула в квартиры, паром заволокло весь подъезд, все двери покрылись льдом. К счастью, никто не пострадал.

Между тем, синоптики предупредили о предстоящем похолодании. Грядут крещенские морозы. Впрочем, серьезные минусы установятся только в некоторых регионах центральной России, в частности, в Кировской и Нижегородской областях. Там столбики опустятся до -15. Относительно тепло будет в Москве и Московской области — там до -5.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Росгидромет объяснил аномально теплую погоду в России.