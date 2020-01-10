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Росгидромет объяснил аномально теплую погоду в России

, 11:34 | Валентин Черников Видео 10

Температура выше нормы в регионах РФ установилась благодаря идеальному стечению обстоятельств.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, Алексей Майшев; www.globallookpress.com / nick_obukhov/ instagram.com, TPG, Ocean Biology/Goddard, H. Baesemann

Тема:
Погода 4156

Аномально теплая погода в России установилась благодаря идеальному стечению обстоятельств, рассказал РИА Новости глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Большую роль в этом сыграла сформировавшаяся зона высокого давления или «сибирский максимум».

Обычно эта зона образуется над регионами Сибири и удерживает теплый воздух, из-за чего холод распространяется по Уралу и центральной России. В этом же году антициклон образовался не над Сибирью, а на границе Монголии и Китая с захватом Бурятии и Забайкалья. Поэтому там устанавливается температура воздуха минус 25-30 градусов.

При этом циклоны движутся на Урал и в центральную часть страны, неся атлантическое тепло, а холод уходит из Сибири в Канаду и на Аляску.

Благоприятное стечение обстоятельств состоит в том, что обширная холодная зона сталкивается с теплым воздухом над Гольфстримом, проникает в Европу, а затем распространяется на Азию, не встречая на пути препятствий. Образующийся при этом циклонический вихрь приносит тепло через Северное море и Европу на северо-запад России.

По словам метеоролога, в ближайшие десять дней среднесуточная температура в основной части России будет превышать норму. На восемь-десять градусов тепла выше нормы будет наблюдаться на территории от Петербурга до Москвы, от Казани до Средней Волги почти до Урала.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Северной столице был побит абсолютный температурный рекорд. В Петербурге, Кирове и Архангельске посреди зимы распустились вербы.

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