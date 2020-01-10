США передали Украине данные о крушении Boeing-737 под Тегераном

Власти США передали Киеву важную информацию о катастрофе Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) под Тегераном. Об этом на своей странице в Twitter написал руководитель МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, он и президент Незалежной Владимир Зеленский провели встречу с американскими представителями, в том числе с послом США в Киеве Кристиной Квин.

«Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистам», — пояснил Пристайко.

Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями. Очікуємо розмови @ZelenskyyUa з Держсекретарем США @SecPompeo о 15:00. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 10 января 2020 г.

Также руководитель украинского внешнеполитического ведомства рассказал, что на сегодня запланирован телефонный разговор Зеленского с руководителем Госдепартамента США Майком Помпео.

Ранее Помпео не исключил, что украинский Boeing потерпел крушение из-за неисправности.