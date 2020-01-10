Разбившийся в Иране украинский Boeing был перегружен перед вылетом

Разбившийся в Иране пассажирский самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании «МАУ» задержался с вылетом на час из-за перегруза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранскую прессу.

«На этом рейсе было много пассажиров, и большинство из них летели с багажом, а пилот решил заправить больше топлива», — рассказал глава отдела организации гражданской авиации Ирана по расследованию катастроф Хасан Резаифар.

По его словам, пилот увидел перегруз после заправки, посадки пассажиров и погрузки их багажа. Тогда командир воздушного судна попросил сотрудников аэропорта уменьшить количество вещей пассажиров.

Выгрузка заняла около часа, что и спровоцировало задержку рейса. В итоге вес воздушного судна стал допустимым для взлета, и он отправился в Киев. Резаифар подчеркнул, что задержка рейса не была вызвана техническими неполадками.

Как сообщал 5-tv.ru, украинский Boeing потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из Тегерана. Погибли 176 человек — все пассажиры и члены экипажа. Среди них граждане Украины, Канады, Швеции, Германии и других стран. Власти Ирана позволили принять участие в расследовании экспертам из всех заинтересованных государств.