  1. Пятый канал
  4. Иран пообещал допустить все стороны к расследованию крушения украинского Boeing

Иран пообещал допустить все стороны к расследованию крушения украинского Boeing

, 11:59 | Игорь Рязов Видео 40

Разобраться в причинах авиакатастрофы смогут эксперты из США, Украины, Канады, Франции и других стран.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Reuters

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 73

Власти Ирана готовы допустить все заинтересованные стороны к расследованию крушения самолета Boeing 737-800 украинской авиакомпании «МАУ» в Тегеране. Об этом сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

Рабии уточнил, что расследование будет проводиться по международным правилам. Согласно им, в установлении причин катастрофы лайнера смогут принять представители владельца самолета (Украина); производителя самолета (Boeing, США), а также производителя авиационных двигателей (Франция).

Кроме этого, Тегеран готов предоставить доступ к расследованию представителям стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе. Кроме перечисленных, речь идет о Канаде, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистане.

Официальный представитель правительства Ирана также дал совет США, пишет ФАН. По его словам, Вашингтону лучше «отказаться от передачи ложной информации о трагедии».

Как сообщал 5-tv.ru, украинский Boeing разбился в Иране 8 января. Погибли все 176 человек, которые находились на борту. После трагедии президент США Дональд Трамп сказал, что самолет упал не из-за технической неисправности. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что авиакатастрофа произошла из-за случайного попадания ракеты в самолет.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил надежду на то, что Иран позволит украинским экспертам присоединиться к расследованию авиакатастрофы. Помощь своих экспертов также предложила Франция.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 73
10 янв
В Иране сегодня вскроют черные ящики разбившегося украинского самолета
10 янв
Украинский Boeing-737 в Иране мог быть сбит не одной, а двумя ракетами — CNN
10 янв
Помпео не исключил, что украинский Boeing потерпел крушение из-за неисправности
10 янв
Версия о попадании ракеты в украинский самолет пока не подтверждена — Зеленский
10 янв
Франция предложила Ирану помощь в расследовании крушения украинского Boeing
10 янв
Запад заранее решил назначить Иран виновным в трагедии — сенатор Джабаров
10 янв
Иран пригласил США расследовать крушение украинского Boeing
10 янв
Политическая спекуляция? Кого США определили виновным в крушении украинского Boeing
9 янв
Lufthansa вернула назад свой рейс, следовавший в Тегеран
9 янв
Борис Джонсон: Украинский Boeing 737 мог быть непреднамеренно сбит ракетой «земля-воздух»

Читайте также

61.23
-0.68 68.06
-1.32
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга

Последние новости

13:02
В Иране сегодня вскроют черные ящики разбившегося украинского самолета
12:57
Умер солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов.
12:55
Привычка жениться: Александр Ревва сыграл четвертую свадьбу со своей супругой
12:44
Украинский Boeing-737 в Иране мог быть сбит не одной, а двумя ракетами — CNN
12:38
Авария самолета Bek Air могла произойти из-за его обледенения
12:30
Экипаж Николаева сошел с дистанции шестого этапа ралли «Дакар»

Сейчас читают

Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга
Гороскоп на 10 января: Луна в Рыбах поможет приблизиться к цели
Домочадцев день: что можно и чего нельзя делать 10 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]