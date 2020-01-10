Иран пообещал допустить все стороны к расследованию крушения украинского Boeing

Власти Ирана готовы допустить все заинтересованные стороны к расследованию крушения самолета Boeing 737-800 украинской авиакомпании «МАУ» в Тегеране. Об этом сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

Рабии уточнил, что расследование будет проводиться по международным правилам. Согласно им, в установлении причин катастрофы лайнера смогут принять представители владельца самолета (Украина); производителя самолета (Boeing, США), а также производителя авиационных двигателей (Франция).

Кроме этого, Тегеран готов предоставить доступ к расследованию представителям стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе. Кроме перечисленных, речь идет о Канаде, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистане.

Официальный представитель правительства Ирана также дал совет США, пишет ФАН. По его словам, Вашингтону лучше «отказаться от передачи ложной информации о трагедии».

Как сообщал 5-tv.ru, украинский Boeing разбился в Иране 8 января. Погибли все 176 человек, которые находились на борту. После трагедии президент США Дональд Трамп сказал, что самолет упал не из-за технической неисправности. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что авиакатастрофа произошла из-за случайного попадания ракеты в самолет.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил надежду на то, что Иран позволит украинским экспертам присоединиться к расследованию авиакатастрофы. Помощь своих экспертов также предложила Франция.