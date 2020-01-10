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«Фигура — бомба»: Бочкарева опубликовала пикантный кадр после признания вины в хранении кокаина

, 19:25 | Мия Субботина Фото 2 219

Звезда сериала «Счастливы вместе» поделилась смелой фотографией в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 55

Актриса театра и кино Наталья Бочкарева, задержанная осенью 2019 года с кокаином, полностью признала вину и попросила назначить ей судебный штраф, прекратив уголовное преследование. Дело звезды ситкома «Счастливы вместе» 9 января передали в Преображенский суд Москвы.

Сегодня знаменитость опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте, в котором ответила хейтерам на их нападки. Однако пользователей сети больше привлек не сам текст публикации, а фотография, прикрепленная к ней. Артистка решила порадовать поклонников пикантным кадром.

Наталья позирует в черном облегающем платье с глубоким декольте. Свободная шнуровка наряда не скрывает соблазнительной пышной груди актрисы. Ее роковой образ дополняет вечерний макияж.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Поклонники пришли в восторг от такого смелого снимка звезды кино и сериалов и написали ей десятки комплиментов под фотографией.

«Ты очень-очень красивая»;

«Твоя фигура — это просто бомба»;

«Нежная страсть»;

«Наташа, вы прелесть, любуюсь вами», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Бочкарева признала, что хранила кокаин.

Тема:
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