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Украина выясняет причины задержки вылета рухнувшего в Тегеране Boeing

, 3:17 | Нюра Незванова Видео 31

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, специалисты из Незалежной осматривают обломки фюзеляжа потерпевшего крушение лайнера.

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Фото, видео: Reuters

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Специалисты Украины выясняют причины задержки украинского Boeing 737, потерпевшего крушение в Тегеране 8 января. Об этом в комментарии CNN заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По словам политика, в настоящий момент изучается вопрос, почему лайнер не вылетел в назначенное время, и часть багажа не была погружена в самолет.

Ранее глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар аргументировал задержку вылета лайнера «Международных линий Украины» тем, что на самолете был выявлен перегруз. В связи с этим командир судна попросил перераспределить багаж в другой самолет, следовавший на Украину.

Вадим Пристайко рассказал, что сейчас эксперты из Незалежной исследуют обломки фюзеляжа потерпевшего крушение лайнера для того, чтобы определить, могло ли быть установлено взрывное устройство на борту Boeing.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в СБУ считают приоритетными версиями крушения Boeing 737 попадание ракеты и теракт.

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