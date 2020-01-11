Адмирал назвал «абсолютно безграмотным» заявление украинского эксперта о флоте РФ

Бывший командующий Северным флотом РФ Вячеслав Попов прокомментировал заявление украинского эксперта Юрия Романюка о том, что у России якобы отсутствует надводный флот. Заявление адмирал сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Это заявление я даже политическим не назову, это пустозвонство. Это абсолютно безграмотность и не владение обстановкой», — сказал Попов о словах украинского эксперта.

По его словам, прямо сейчас Черноморский флот восстанавливает свое лидирующее положение на морском театре. Он пополняется новейшими кораблями и подводными лодками. Такого стремительного развития не было больше 30 лет. Адмирал добавил, что лучше бы Романюк оценил состояние украинского флота.

«Пусть он сначала посмотрит на состояние флота украинского, а потом говорит про российский. Это выступление человека, который не владеет обстановкой», — сказал Попов.

Как сообщал 5-tv.ru, Юрий Романюк сделал заявление после совместных учений российских Черноморского и Северного флотов в Черном море. По мнению украинского эксперта, у РФ «отсутствует» надводный флот, а Черноморский пребывает в «плачевном состоянии».