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Ракета, поразившая Boeing-737 в Иране, взорвалась под кабиной пилотов

, 12:44 | Марина Неруцких Срочная новость 147

Такое предварительное заключение сделали эксперты украинской государственной комиссии по расследованию катастрофы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Rouzbeh Fouladi; Telegram @navideovidno

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 106

Ракета, поразившая Boeing-737 авиакомпании МАУ в Иране, взорвалась под кабиной пилотов. К такому предварительному заключению пришли эксперты украинской государственной комиссии по расследованию катастрофы, сообщает ТАСС.

Специалисты выяснили, что ракета взорвалась в непосредственной близости с кабиной пилотовBoeing-737 и вывела из строя связь и оборудование, которое подает данные о полете.

«Зенитная ракета поразила лайнер в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов. Прямое попадание, и кабина вспыхнула изнутри. Мгновенно отключился транспондер самолета, который подает сигналы о полете. Мгновенно пропала связь», — написал на своей странице в Facebook главный редактор украинского издания «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов со ссылкой на источники в госкомиссии.

Журналист также отметил, что в комиссии не исключает вероятности попадания второй ракеты в фюзеляж снизу близко к первой.

«Но все это еще предстоит уточнить», — подчеркнул Бутусов.

Украинский лайнер разбился утром 8 января через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана. Все люди, находившиеся на борту, погибли.

Сначала власти Ирана сообщали о том, что крушение стало следствием технической неисправности самолета. 11 января власти страны признали, что лайнер был сбит системами ПВО в результате человеческой ошибки.

Тема:
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