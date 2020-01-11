Ракета, поразившая Boeing-737 в Иране, взорвалась под кабиной пилотов

Ракета, поразившая Boeing-737 авиакомпании МАУ в Иране, взорвалась под кабиной пилотов. К такому предварительному заключению пришли эксперты украинской государственной комиссии по расследованию катастрофы, сообщает ТАСС.

Специалисты выяснили, что ракета взорвалась в непосредственной близости с кабиной пилотовBoeing-737 и вывела из строя связь и оборудование, которое подает данные о полете.

«Зенитная ракета поразила лайнер в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов. Прямое попадание, и кабина вспыхнула изнутри. Мгновенно отключился транспондер самолета, который подает сигналы о полете. Мгновенно пропала связь», — написал на своей странице в Facebook главный редактор украинского издания «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов со ссылкой на источники в госкомиссии.

Журналист также отметил, что в комиссии не исключает вероятности попадания второй ракеты в фюзеляж снизу близко к первой.

«Но все это еще предстоит уточнить», — подчеркнул Бутусов.

Украинский лайнер разбился утром 8 января через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана. Все люди, находившиеся на борту, погибли.

Сначала власти Ирана сообщали о том, что крушение стало следствием технической неисправности самолета. 11 января власти страны признали, что лайнер был сбит системами ПВО в результате человеческой ошибки.