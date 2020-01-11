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Экипаж сбитого под Тегераном самолета до последнего вел переговоры с диспетчером

, 14:45 | Марина Неруцких Срочная новость 70

Об этом заявили в компании-перевозчике «Международные авиалинии Украины».

Фото: www.globallookpress.com / Rouzbeh Fouladi

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Экипаж сбитого под Тегераном Boeing-737 до последнего вел переговоры с диспетчером аэропорта имени Имама Хомейни. Об этом заявил глава компании-перевозчика «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне.

«Наш борт слышал аэропорт Тегерана. Мы убедились в том, что диалог с аэропортом был до последней секунды происшествия, до последней секунды было согласование маршрута, поворота — это все есть в материалах расследования», — цитирует украинского топ-менеджера ТАСС.

По словам Дыхне, скоро эта информация будет «доступна документально».

Между тем, эксперты украинской государственной комиссии по расследованию катастрофы пришли к предварительному заключению, что ракета, поразившая Boeing-737 авиакомпании МАУ в Иране, взорвалась под кабиной пилотов. По мнению специалистов, это и стало причиной потери связи с украинским экипажем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о последнем разговоре пилотов разбившегося Boeing с диспетчером.

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно выполняло рейс в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 176 человек, включая граждан Канады, Германии, Швеции, Афганистана, а также 11 украинцев. В результате катастрофы никто не выжил.

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