МАУ выплатит все полагающиеся по закону компенсации родственникам погибших в сбитом Boeing

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) выплатит все причитающиеся по закону компенсации родственникам погибших в сбитом Boeing-737. Об этом заявил президент компании-перевозчика Евгений Дыхне на брифинге в международном аэропорту «Борисполь», сообщает ТАСС.

«Все компенсации и страховые выплаты, которые определены законом и лежат в области ответственности авиакомпании, будут проведены согласно всем международным правилам и тем страховым договорам, которые у нас имеются», — цитирует агентство украинского топ-менеджера.

Дыхне также отметил, что МАУ поддерживает позицию украинского президента Владимира Зеленского по поводу выплат со стороны Ирана.



