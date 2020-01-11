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  4. МАУ выплатит все полагающиеся по закону компенсации родственникам погибших в сбитом Boeing

МАУ выплатит все полагающиеся по закону компенсации родственникам погибших в сбитом Boeing

, 15:12 | Марина Неруцких Срочная новость 78

Об этом заявил президент компании-перевозчика Евгений Дыхне.

Фото: Reuters

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Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) выплатит все причитающиеся по закону компенсации родственникам погибших в сбитом Boeing-737. Об этом заявил президент компании-перевозчика Евгений Дыхне на брифинге в международном аэропорту «Борисполь», сообщает ТАСС.

«Все компенсации и страховые выплаты, которые определены законом и лежат в области ответственности авиакомпании, будут проведены согласно всем международным правилам и тем страховым договорам, которые у нас имеются», — цитирует агентство украинского топ-менеджера.

Дыхне также отметил, что МАУ поддерживает позицию украинского президента Владимира Зеленского по поводу выплат со стороны Ирана.

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