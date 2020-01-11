Киев назвал катастрофу со сбитым Boeing умышленным убийством

На Украине назвали катастрофу со сбитым Boeing умышленным убийством. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на офис Гепрокуратуры Незалежной, в Киеве собираются изменить квалификацию уголовного дела о катастрофе лайнера компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

«Офисом генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство. Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета», — цитирует агентство сообщении Telegram-канала украинской прокуратуры.

Ранее национальная полиция Незалежной начала расследовать дело по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей».

В пресс-службе Генпрокуратуры уточнили, что решение было принято, в том числе после признания Ирана об атаке гражданского судна, принадлежащего МАУ.