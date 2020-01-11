Глава СНБО Украины: опознано 30% тел погибших при крушении Boeing-737

Тела погибших при крушении Boeing-737 в Тегеране украинских граждан доставят на родину ориентировочно 20–21 января. Об этом сообщил в интервью BBC News Украина секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Он уточнил, что на данный момент идентифицированы 30% тел.

Глава СНБО также выразил уверенность, что Иран полностью выплатит компенсации семьям погибших и стоимость сбитого самолета.

«Предварительно сегодня есть понимание, что Иран согласился все это компенсировать, поскольку они официально признали», — сказал Данилов.

По его информации эти вопросы президент Украины Владимир Зеленский обсудит с лидером Ирана Хасаном Рухани в субботу вечером.

Алексей Данилов сообщил, что у Киева были доказательства, что самолет сбили ракетой еще до официального признания этого факта Ираном. В частности, информация поступала от украинских экспертов из Тегерана.

«Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти и знаем, у кого ее купили», — сказал секретарь СНБО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в соцсетях появилось видео запуска иранской ракеты в сторону украинского Boeing-737. Президент Ирана назвал крушение украинского пассажирского лайнера «огромной и непростительной ошибкой»