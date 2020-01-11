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Зеленский: Украина и Иран договорились о начале расшифровки «черных ящиков» Boeing-737

, 21:36 | Нюра Незванова 83

Тела людей, летевших роковым рейсом из Тегерана в Киев, доставят на родину 20–21 января.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Rouzbeh Fouladi

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Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 118

Владимир Зеленский заявил, что Украина окажет финансовую помощь семьям погибших в результате авиакатастрофы с Boeing-737 в небе над Ираном. Речь идет о 8,3 тысячах долларов каждой семье. Он также сказал, что виновные в трагедии будут наказаны, пишет ТАСС.

«Правительство предоставит финансовую помощь семьям погибшим. Государство также всячески будет способствовать получению ими компенсации от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран», - сказал он.

Также он обозначил, что во время разговора с Роухани, они договорились о начале совместной расшифровки «черных ящиков».

Это сообщение было распространено 11 января Офисом президента Украины.

Тела погибших при крушении Boeing-737 в Тегеране украинских граждан, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, доставят на родину ориентировочно 20–21 января. На данный момент идентифицированы 30% тел.

Boeing-737 разбился в ночь на 8 января в результате ракетного обстрела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в соцсетях появилось видео запуска иранской ракеты в сторону украинского Boeing-737. Президент Ирана назвал крушение украинского пассажирского лайнера «огромной и непростительной ошибкой»

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