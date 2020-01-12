Посол Британии в Иране был задержан за организацию протестов

Посла Великобритании Роберта Макэра доставили в полицейский участок в связи с его участием в антиправительственной акции протеста, которая прошла 11 января в Тегеране, пишет РИА Новости.

Диппредставителя задержали за «подстрекательство» и «радикальные действия» при организации митинга, но буквально сразу же отпустили. Сообщается, что его вызовут 12 января в МИД Ирана для объяснения своих действий.

Для разгона митингующих полицейские использовали водяные пушки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Иране прошли антиправительственные митинги. На улицу вышли люди, которые требовали отставки и судебного разбирательства для виновных в авиакатастрофе с самолетом авиакомпании «Международные авиалинии Украины», сбитым по ошибке иранской ракетой.